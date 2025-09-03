Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.65 Prozent leichter bei 45’000.74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18.344 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.018 Prozent auf 45’287.73 Punkte an der Kurstafel, nach 45’295.81 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 44’980.36 Punkte, das Tageshoch hingegen 45’309.43 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 0.634 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 43’588.58 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, bei 42’519.64 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 40’936.93 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 6.15 Prozent zu. Bei 45’757.84 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 3.10 Prozent auf 236.83 USD), Walmart (+ 0.86 Prozent auf 98.70 USD), Salesforce (+ 0.55) Prozent auf 254.26 USD), Travelers (+ 0.52 Prozent auf 274.76 USD) und Nike (+ 0.47 Prozent auf 74.64 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen American Express (-2.94 Prozent auf 321.45 USD), Boeing (-2.74 Prozent auf 230.88 USD), Chevron (-2.60 Prozent auf 157.63 USD), 3M (-2.22 Prozent auf 150.85 USD) und Honeywell (-1.88 Prozent auf 213.50 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 16’506’407 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.654 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9.37 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch