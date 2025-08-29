|Kurse + Charts + Realtime
29.08.2025 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Honeywell-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Honeywell-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 192.42 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Honeywell-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 51.970 Honeywell-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2025 gerechnet (221.35 USD), wäre das Investment nun 11’503.48 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.03 Prozent vermehrt.
Honeywell war somit zuletzt am Markt 140.50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
