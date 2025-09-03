Verluste in New York: Dow Jones legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch schloss der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 45’271.23 Punkten ab. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18.344 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.018 Prozent tiefer bei 45’287.73 Punkten in den Mittwochshandel, nach 45’295.81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 45’309.43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 44’980.36 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0.036 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 43’588.58 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42’519.64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.09.2024, stand der Dow Jones noch bei 40’936.93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 6.79 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45’757.84 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 3.81 Prozent auf 238.47 USD), Walmart (+ 1.62 Prozent auf 99.44 USD), Salesforce (+ 1.42 Prozent auf 256.45 USD), Travelers (+ 1.17 Prozent auf 276.55 USD) und IBM (+ 1.08 Prozent auf 244.10 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Chevron (-2.33 Prozent auf 158.06 USD), American Express (-2.26 Prozent auf 323.71 USD), Boeing (-2.11 Prozent auf 232.38 USD), Honeywell (-1.65 Prozent auf 214.00 USD) und Merck (-1.52 Prozent auf 84.18 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35’223’336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.654 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 9.37 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6.21 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch