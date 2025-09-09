Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sobek im Visier 09.09.2025 13:37:00

DEUTZ-Aktie rutscht ab - Kapitalerhöhung für Akquisition gestartet

Der Motorenbauer DEUTZ will zur Finanzierung seiner jüngsten Übernahme im Drohnengeschäft sein Kapital erhöhen.

So soll das Grundkapital um 10 Prozent durch Ausgabe rund 13,9 Millionen neue Aktien aufgestockt werden, teilte das Unternehmen am Montag in Köln mit. Das Bezugsrecht ist ausgeschlossen. Der Platzierungspreis und der endgültige Bruttoemissionserlös werden nach Abschluss des Verfahrens festgelegt.

Mit dem Erlös will DEUTZ den Kauf des Drohnenantriebsspezialisten Sobek finanzieren. Bei der Ankündigung der Übernahme hatten die Kölner bereits eine solche Massnahme in Aussicht gestellt.

Die Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 5,73 Prozent auf 9,38 Euro. Zum Schlusskurs hätte die Kapitalerhöhung ein Volumen von gut 138 Millionen Euro. Üblich ist bei der Platzierung jedoch ein gewisser Abschlag.

/nas/jha/

KÖLN (awp international)

