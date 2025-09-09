DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Sobek im Visier
|
09.09.2025 13:37:00
DEUTZ-Aktie rutscht ab - Kapitalerhöhung für Akquisition gestartet
Der Motorenbauer DEUTZ will zur Finanzierung seiner jüngsten Übernahme im Drohnengeschäft sein Kapital erhöhen.
Mit dem Erlös will DEUTZ den Kauf des Drohnenantriebsspezialisten Sobek finanzieren. Bei der Ankündigung der Übernahme hatten die Kölner bereits eine solche Massnahme in Aussicht gestellt.
Die Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 5,73 Prozent auf 9,38 Euro. Zum Schlusskurs hätte die Kapitalerhöhung ein Volumen von gut 138 Millionen Euro. Üblich ist bei der Platzierung jedoch ein gewisser Abschlag.
/nas/jha/
KÖLN (awp international)
Weitere Links:
Bildquelle: DEUTZ AG
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
12:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|DEUTZ Aktie News: Bären lasten am Dienstagvormittag auf DEUTZ (finanzen.ch)
|
08:38
|EQS-Adhoc: DEUTZ AG schliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab (EQS Group)
|
08.09.25
|Handel in Frankfurt: SDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
08.09.25
|EQS-Adhoc: DEUTZ AG beschliesst 10%-Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsauschluss (EQS Group)
|
08.09.25
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagnachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)