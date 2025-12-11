Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’905 -0.1%  SPI 17’737 -0.1%  Dow 48’698 1.3%  DAX 24’295 0.7%  Euro 0.9323 -0.3%  EStoxx50 5’754 0.8%  Gold 4’278 1.2%  Bitcoin 71’476 -2.8%  Dollar 0.7928 -0.9%  Öl 61.0 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156NVIDIA994529Givaudan1064593Idorsia36346343Novartis1200526
Top News
Trotz Konkurrenz durch BYD und Xpeng: Tesla Model Y in China ausverkauft - Impulse für die Aktie
Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Goldmarkt im Fokus: US-Institute sehen den Höhenflug 2026 fortgesetzt
TUI-Aktie nach starken Geschäftszahlen im Minus - Analystengemeinde geteilt
Suche...
eToro entdecken

SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.12.2025 18:26:40

MÄRKTE EUROPA/US-Notenbank sorgt für gute Stimmung - Euro über 1,17 USD

SCHOTT Pharma
14.20 CHF -2.81%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch hat am Donnerstag an den europäischen Aktienmärkten für Kauflaune gesorgt. Wie erwartet senkte die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,50 bis 3,75, Und auch wenn Notenbankchef Powell deutlich machte, dass mit einer weiteren Senkung zunächst nicht zu rechnen ist, hielt er die Tür für Zinssenkungen grundsätzlich offen. Die US-Währungshüter wollen datenabhängig agieren.

Die Analysten der Deutsche Bank betonten, dass die Fed die Erwartung an die Kerninflation gesenkt habe, obwohl sie die Prognosen für das reale Wirtschaftswachstum bis 2027 leicht nach oben revidiert habe. Am Zinsterminmarkt werde eine Zinssenkung im März mit einer Wahrscheinlichkeit von 52 Prozent eingepreist.

Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 24.295 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 ging es sogar um 0,8 Prozent nach oben. Favorisiert wurden mit den günstigen Zinsaussichten Aktien von konjunkturzyklischen Unternehmen. Der Schweizer Aktienmarkt hinkte deutlich hinterher, nachdem die Schweizerische Nationalbank den Leitzins mit 0 Prozent bestätigt und auch keine Senkung in Aussicht gestellt hatte. Der Franken zog daraufhin deutlich an.

Nach oben ging es mit den Fed-Zinsprognosen für den Euro gegenüber dem Dollar. Er stieg über die 1,17er Marke auf 1,1747 Dollar, den höchsten Stand seit knapp drei Monaten. Am Anleihemarkt ging es unter Schwankungen seitwärts.

Trotz der in der Breite freundlichen Stimmung wurden Technologiewerte gemieden. Ihr Stoxx-Subindex schloss ganz knapp im Minus, wobei insbesondere Aktien von Halbleiterunternehmen verkauft wurden. Händler verwiesen auf die sehr schwache Oracle-Aktie in den USA nach einem durchwachsen ausgefallenen Zahlenausweis des Datenbankexperten und angesichts von dessen hohen KI-Investitionen. Letzteres habe Bedenken ausgelöst, wie und wann sich Gewinne aus dem KI-Boom erzielen liessen. Die Aktie des Oracle-Konkurrenten SAP verlor 0,8 Prozent.

Schneider Electric gewannen 2,4 Prozent, gestützt von gut ankommenden Aussagen vom Kapitalmarkttag. Der Konzern plant ein Aktienrückkaufprogramm über 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro. Beim Umsatz plant er mittelfristig ein organisches Wachstum um jährlich 7 bis 10 Prozent.

Deutsche Börse verloren 2,0 Prozent. Im Handel war von Zweifeln an den auf dem Kapitalmarkttag genannten Mittelfristzielen bis 2028 die Rede. DAX-Schlusslicht war nachrichtenlos die Eon-Aktie mit einem Minus von 3,5 Prozent. Deutsche Börse verloren 2,0 Prozent. Im Handel war von Zweifeln an den auf dem Kapitalmarkttag genannten Mittelfristzielen bis 2028 die Rede. Schlusslicht war nachrichtenlos die Eon-Aktie mit einem Minus von 3,5 Prozent. DAX-Tagesgewinner waren die zyklischen Daimler Truck (+4,8%), vor Brenntag (+43,4%), BASF (+3,3%) und Siemens (+3,1%).

In Zürich knickten Givaudan um 7,7 Prozent ein. Das Unternehmen hatte gegenüber Analysten von schwächeren Marktbedingungen für Aromen gesprochen und die Jahresprognose für den Umsatz nicht bestätigt. Die Aktie des deutschen Konkurrenten Symrise gab um 0,4 Prozent nach.

Carl Zeiss Meditec knickten nach Geschäftszahlen um 6,6 Prozent nach unten. Die Analysten von JP Morgan störten sich an der Margenverschlechterung. Sie sehen Anpassungsbedarf nach unten bei den Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis.

Nach der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen verloren Schott Pharma 4,4 Prozent. Das Unternehmen sieht das organische Umsatzwachstum im kommenden Jahr bei 2 bis 5 Prozent. Laut den Jefferies-Analysten liegt die Konsensschätzung aber bei 6,7 Prozent.

Im Modebereich stiegen in Mailand Brunello Cucinelli um 2,9 Prozent, gestützt von einem erhöhten Ausblick. Im Sog legten auch die Aktien anderer Luxushersteller zu.

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.753,96 +0,8% +16,6%

Stoxx-50 4.843,63 +0,6% +11,7%

Stoxx-600 581,34 +0,5% +13,9%

XETRA-DAX 24.294,61 +0,7% +21,2%

FTSE-100 London 9.655,53 k.A. +16,8%

CAC-40 Paris 8.085,76 +0,8% +8,7%

AEX Amsterdam 947,02 +0,3% +7,4%

ATHEX-20 Athen 5.321,52 +0,9% +47,8%

BEL-20 Bruessel 5.000,50 +0,2% +17,0%

BUX Budapest 109.213,64 +0,6% +36,9%

OMXH-25 Helsinki 5.555,92 +0,1% +28,6%

ISE NAT. 30 Istanbul 11.233,66 k.A. +13,9%

OMXC-20 Kopenhagen 1.594,18 +2,4% -25,9%

PSI 20 Lissabon 7.993,87 -0,3% +25,7%

IBEX-35 Madrid 16.883,00 +0,7% +44,6%

FTSE-MIB Mailand 43.702,01 +0,5% +27,1%

OBX Oslo 1.554,87 +0,8% +16,0%

PX Prag 2.561,95 -0,1% +45,7%

OMXS-30 Stockholm 2.829,04 +0,7% +13,2%

WIG-20 Warschau 3.062,00 +1,3% +37,8%

ATX Wien 5.173,12 +0,8% +40,0%

SMI Zuerich 12.905,17 -0,1% +11,4%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 19:30 % YTD

EUR/USD 1,1759 +0,6% 1,1695 1,1623 +12,9%

EUR/JPY 182,49 +0,0% 182,47 182,38 +12,0%

EUR/CHF 0,9323 -0,4% 0,9356 0,9374 -0,3%

EUR/GBP 0,8759 +0,2% 0,8740 0,8739 +5,6%

USD/JPY 155,19 -0,5% 156,02 156,92 -0,8%

GBP/USD 1,3426 +0,3% 1,3381 1,3300 +6,9%

USD/CNY 7,0641 -0,1% 7,0730 7,0751 -1,9%

USD/CNH 7,0496 -0,2% 7,0624 7,0618 -3,7%

AUS/USD 0,6674 +0,0% 0,6671 0,6636 +7,8%

Bitcoin/USD 90.172,55 -2,6% 92.577,60 94.013,90 -2,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,26 58,46 -2,1% -1,20 -18,3%

Brent/ICE 60,96 62,21 -2,0% -1,25 -16,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.279,09 4.228,65 +1,2% 50,44 +61,1%

Silber 64,10 61,83 +3,7% 2,27 +114,0%

Platin 1.444,71 1.419,84 +1,8% 24,87 +62,1%

Kupfer 5,44 5,28 +3,0% 0,16 +32,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 12:27 ET (17:27 GMT)

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten