Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Brenntag SE-Aktie mit Hold

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 51 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Carl Raynsford zog am Dienstagnachmittag sein Fazit aus einer Investorenkonferenz Anfang des Monats, auf dem auch der Chemikalienhändler vertreten war. Sein Favorit ist die Schweizer SGS. Mittelfristig setzt er vor allem auf IMCD.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:02 Uhr 1.6 Prozent im Minus bei 47.44 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 1.18 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42’073 Brenntag SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 15.0 Prozent abwärts. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.03.2026.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



