Investment-Tipp Siemens Energy-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Beim Energietechnikkonzern dürfte der Höhepunkt in puncto Auftragslage fast erreicht sein, schrieb er. Seine These einer "Normalisierung nach dem Boom" sollte ab dem Kapitalmarkttag im November zum Tragen kommen.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 11:35 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 87.62 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 57.77 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 257’875 Stück. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die Siemens Energy-Aktie um 73.9 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 18.11.2025 erwartet.

