|Siemens Energy-Analyse im Fokus
|
08.09.2025 11:52:44
Investment-Tipp Siemens Energy-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Bernstein Research hat eine ausführliche Analyse der Siemens Energy-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Beim Energietechnikkonzern dürfte der Höhepunkt in puncto Auftragslage fast erreicht sein, schrieb er. Seine These einer "Normalisierung nach dem Boom" sollte ab dem Kapitalmarkttag im November zum Tragen kommen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Siemens Energy-Aktie wies um 11:35 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 87.62 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 57.77 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 257’875 Stück. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die Siemens Energy-Aktie um 73.9 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 18.11.2025 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
05.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Siemens Energy-Aktie dreht ins Minus - das steckt hinter dem aktuellen Kursanstieg (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Siemens Energy investiert 220 Mio EUR in Transformatorenwerk in Nürnberg (Dow Jones)
|
05.09.25
|Siemens Energy erweitert Nürnberger Transformatorenwerk (AWP)
|
04.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
04.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
