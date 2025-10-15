FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die globale Nachfrage nach Strom werde in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter deutlich steigen, was einen erheblichen Ausbau der elektrischen Infrastruktur erforderlich mache, schrieb Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zuge dessen hätten sich die Aktien des deutschen Energietechnikkonzerns zu einem der attraktivsten Titel Europas mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz entwickelt./la/stk;