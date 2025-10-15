Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die globale Nachfrage nach Strom werde in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter deutlich steigen, was einen erheblichen Ausbau der elektrischen Infrastruktur erforderlich mache, schrieb Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zuge dessen hätten sich die Aktien des deutschen Energietechnikkonzerns zu einem der attraktivsten Titel Europas mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz entwickelt./la/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
106.90 €
|
Abst. Kursziel*:
7.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
106.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.93%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
