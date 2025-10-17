Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 leichter

Um 15:41 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.65 Prozent tiefer bei 5’615.27 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4.791 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.593 Prozent tiefer bei 5’618.48 Punkten in den Handel, nach 5’652.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5’555.25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’623.63 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1.35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’369.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’377.15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4’947.30 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 14.18 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5’674.55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’540.22 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1.60 Prozent auf 91.38 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.01 Prozent auf 53.26 EUR), BMW (+ 0.60 Prozent auf 80.06 EUR), BASF (+ 0.49 Prozent auf 43.40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.30 Prozent auf 29.73 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-5.66 Prozent auf 1’674.00 EUR), Deutsche Bank (-4.61 Prozent auf 29.10 EUR), Allianz (-3.57 Prozent auf 351.00 EUR), Siemens Energy (-2.94 Prozent auf 102.20 EUR) und Siemens (-2.25 Prozent auf 238.75 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8’932’299 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 338.376 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.86 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch