Hold von Jefferies & Company Inc. für Henkel vz-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" belassen. David Hayes fasst in einer am Freitag vorliegenden Studie die abgelaufene Quartalsberichtssaison europäischer Hersteller von Lebensmitteln sowie von Haushalts- und Körperpflegewaren zusammen. Schwächer als gedachte Absatzentwicklungen bei gleichzeitig starkem Fokus der Unternehmen auf die Gewinnmargen - so lasse sich die Berichtssaison in etwa zusammenfassen, schrieb der Experte. In den USA halte die Konsumschwäche an, mit Ausnahmen bei Unilever und L'Oreal. Gleichzeitig bleibe China ein schwieriger Markt.

Mit einem Wert von 71.66 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie um 09:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15’260 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2025 fiel die Aktie um 12.8 Prozent.

