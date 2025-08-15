|Kurse + Charts + Realtime
15.08.2025 10:07:45
Hold von Jefferies & Company Inc. für Henkel vz-Aktie
Das Henkel vz-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst David Hayes genauer unter die Lupe genommen.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" belassen. David Hayes fasst in einer am Freitag vorliegenden Studie die abgelaufene Quartalsberichtssaison europäischer Hersteller von Lebensmitteln sowie von Haushalts- und Körperpflegewaren zusammen. Schwächer als gedachte Absatzentwicklungen bei gleichzeitig starkem Fokus der Unternehmen auf die Gewinnmargen - so lasse sich die Berichtssaison in etwa zusammenfassen, schrieb der Experte. In den USA halte die Konsumschwäche an, mit Ausnahmen bei Unilever und L'Oreal. Gleichzeitig bleibe China ein schwieriger Markt.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Mit einem Wert von 71.66 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie um 09:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15’260 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2025 fiel die Aktie um 12.8 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
