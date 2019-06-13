Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Henkel vz Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 90 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsatzerholung bei dem Konsumgüter- und Klebstoffkonzern verlaufe wohl schleppender als gedacht, schrieb Celine Pannuti am Freitag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am 6. November./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

