Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Das Wachstum im Basiskonsumgütersektor sei in den letzten beiden Jahren größtenteils gedämpft gewesen, was zu einer erheblichen relativen Abwertung des Sektors beigetragen habe, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das dritte Quartal dürfte nicht die versprochene Wachstumsbeschleunigung bringen, glaubt der Experte./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
85.88 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
68.92 €
|
Abst. Kursziel*:
24.61%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
68.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.97%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
14:28
|Investment-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
|
10:36
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:36
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.09.25
|Aktien-Tipp Henkel vz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Sell für Henkel vz-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse (finanzen.ch)
|
24.09.25
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Henkel vz-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Henkel vz-Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Henkel vz-Analyse: UBS AG bewertet Henkel vz-Aktie mit Neutral in neuer Analyse (finanzen.ch)