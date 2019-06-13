Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
96.88CHF
-3.42CHF
-3.41 %
13.06.2019
SWX
29.09.2025 13:39:01
Henkel vz Overweight
Henkel vz.
67.00 CHF -2.89%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bevorstehende Produktneueinführungen seien wichtig, um die schwache Verbraucherstimmung zu kompensieren, schrieb Patrick Folan am Freitag./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
79.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
68.92 €
Abst. Kursziel*:
14.63%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
68.72 €
Abst. Kursziel aktuell:
14.96%
Analyst Name::
Patrick Folan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
