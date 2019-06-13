Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
96.88CHF
-3.42CHF
-3.41 %
13.06.2019
SWX
24.09.2025 08:20:38
Henkel vz Neutral
Henkel vz.
67.00 CHF -2.89%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Die schwächere Konsumstimmung dürfte das Wachstum im dritten Quartal gebremst haben, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 6. November. Dank neuer Produkte erwartet er eine Belebung im Schlussquartal./rob/ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
69.40 €
|
Abst. Kursziel*:
8.07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
69.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.51%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
