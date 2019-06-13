Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
96.88CHF
-3.42CHF
-3.41 %
13.06.2019
SWX
08.10.2025 09:44:54
Henkel vz Buy
Henkel vz.
67.00 CHF -2.89%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel vor Quartalszahlen von 95 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte schwache Umsätze ausweisen, insbesondere im Bereich Consumer Brands, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen, um dem sich verschlechternden Umfeld im dritten Quartal Rechnung zu tragen./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70.02 €
|
Abst. Kursziel*:
34.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.64%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
10:02
|DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
07.10.25
|XETRA-Handel LUS-DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.10.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
06.10.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.10.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
