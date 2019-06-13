Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'930 0.5%  SPI 16'531 0.3%  Dow 46'280 0.7%  DAX 23'739 0.9%  Euro 0.9335 0.1%  EStoxx50 5'500 1.0%  Gold 3'775 0.7%  Bitcoin 87'406 0.3%  Dollar 1 -0.3%  Öl 70 0.4% 
Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

13.06.2019
Henkel vz Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Ein innovationsgetriebenes Wachstum des Konsumgüterkonzerns dürfte bis zum Schlussquartal auf sich warten lassen, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Drittquartalszahlen am 6. November. Er senkte seine Prognosen für das organische Umsatzwachstum 2025 und 2026./rob/gl/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

