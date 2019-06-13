Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
96.88CHF
-3.42CHF
-3.41 %
13.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.09.2025 20:03:36
Henkel vz Hold
Henkel vz.
67.00 CHF -2.89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Ein innovationsgetriebenes Wachstum des Konsumgüterkonzerns dürfte bis zum Schlussquartal auf sich warten lassen, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Drittquartalszahlen am 6. November. Er senkte seine Prognosen für das organische Umsatzwachstum 2025 und 2026./rob/gl/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
68.92 €
|
Abst. Kursziel*:
13.17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.01%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
11:49
|Sell für Henkel vz-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse (finanzen.ch)
|
24.09.25