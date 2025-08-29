Henkel vz-Aktie: Warburg Research vergibt Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Rückkehr zur Steigerung der Absatzvolumina stehe vor der Tür, schrieb Jörg Philipp Frey in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Halbjahreszahlen. Diese seien ordentlich ausgefallen.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:16 Uhr 0.2 Prozent auf 72.40 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 31.22 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 8’337 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2025 ein Minus von 11.9 Prozent zu Buche. Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



