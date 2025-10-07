Handel in Paris: CAC 40 notiert im Plus

Um 12:09 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.15 Prozent fester bei 7’983.71 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.434 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0.039 Prozent fester bei 7’974.91 Punkten, nach 7’971.78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’985.77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’934.13 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 7’674.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wurde der CAC 40 mit 7’723.47 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, lag der CAC 40 bei 7’576.02 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7.98 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’257.88 Punkten. Bei 6’763.76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 121’965 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 274.383 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.89 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch