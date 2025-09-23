Handel in New York: S&P 500 zeigt sich mittags leichter

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Der S&P 500 zeigt sich am Dienstag wenig bewegt.

Um 17:58 Uhr gibt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.17 Prozent auf 6’682.58 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 52.060 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.003 Prozent tiefer bei 6’693.56 Punkten in den Handel, nach 6’693.75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’699.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’682.36 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 6’466.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’025.17 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’718.57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 13.87 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’699.52 Punkten. Bei 4’835.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Halliburton (+ 8.05 Prozent auf 24.43 USD), McKesson (+ 6.60 Prozent auf 743.00 USD), NOV (+ 6.03 Prozent auf 13.36 USD), VF (+ 5.16 Prozent auf 15.07 USD) und Sempra Energy (+ 4.38 Prozent auf 85.98 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Generac (-5.28 Prozent auf 176.04 USD), Oracle (-4.46 Prozent auf 313.50 USD), Air Products and Chemicals (-3.84 Prozent auf 276.44 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3.55 Prozent auf 574.52 USD) und AutoZone (-2.94 Prozent auf 3’999.70 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18’513’768 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.640 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 1’200.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

