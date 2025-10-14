Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’485 0.0%  SPI 17’222 0.1%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’388 0.6%  Euro 0.9304 0.0%  EStoxx50 5’568 0.7%  Gold 4’111 2.3%  Bitcoin 93’082 0.7%  Dollar 0.8040 0.3%  Öl 63.4 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Warteck Invest-Aktie: Überbauung in Baselland mit 88 Wohnungen erworben
Rheinmetall-Aktie: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen
Erste Schätzungen: TRATON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Erste Schätzungen: Alphabet C (ex Google) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Erste Schätzungen: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

PGZ 14.10.2025 06:34:00

Rheinmetall-Aktie: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen

Rheinmetall-Aktie: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen

Rheinmetall kooperiert mit dem polnischen Rüstungsunternehmen Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) bei der Herstellung von sogenannten Unterstützungsfahrzeugen für die polnische Armee.

Rheinmetall
1749.36 CHF 1.09%
Kaufen Verkaufen
Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) zur Gründung eines Joint Ventures zur Schaffung eines europäischen Zentrums für Unterstützungsfahrzeuge unterzeichnet, wie Rheinmetall mitteilte. Dieses soll Bergepanzer, gepanzerte Pionierfahrzeuge mit Minenräumfähigkeit sowie gepanzerte Brückenlegefahrzeuge herstellen.

"Angesichts der aktuellen Bedrohung aus dem Osten tragen PGZ und Rheinmetall mit der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung zum Aufbau eines gesamteuropäischen Verteidigungspotenzials bei", hiess es in der Mitteilung. Dies sei ein weiterer Schritt, um die Verteidigung Europas sicherer und stärker zu machen.

DJG/sha/cln

DOW JONES

Weitere Links:

Broadcom im KI-Rausch: Zusammenarbeit mit OpenAI treibt Aktie an
ABB-Aktie höher: Zusammenarbeit mit NVIDIA bei neuen KI-Rechenzentren - NVIDIA-Aktie steigt
Alibaba-Aktie leichter - Cloud- und KI-Geschäft überzeugt Analysten weiterhin

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com,Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?