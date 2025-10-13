Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’485 0.0%  SPI 17’222 0.1%  Dow 46’073 1.3%  DAX 24’388 0.6%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’568 0.7%  Gold 4’107 2.2%  Bitcoin 93’055 0.7%  Dollar 0.8042 0.4%  Öl 63.5 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Leak sorgt für Aufsehen: Neue Grafikkarten versehentlich enthüllt
Beyond Meat-Aktie stürzt ab: Anleger reagieren entsetzt auf Schuldenpläne
ABB-Aktie höher: Zusammenarbeit mit NVIDIA bei neuen KI-Rechenzentren - NVIDIA-Aktie steigt
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
Alibaba-Aktie in Hongkong leichter - Cloud- und KI-Geschäft überzeugt Analysten weiterhin
Suche...
Plus500 Depot

Diginex Aktie 138322411 / KYG286871044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rallypause? 13.10.2025 20:48:00

Diginex-Aktie erholt sich: Kursplus nach starkem Einbruch

Diginex-Aktie erholt sich: Kursplus nach starkem Einbruch

Zwei neue Partnerschaften treiben die Diginex-Aktie auf und ab. Analysten mahnen angesichts extremer Bewertungsrelationen zur Vorsicht.

Diginex
21.55 EUR 1.17%
Kaufen Verkaufen
• Übernahme von Matter DK ApS und iNEED-Allianz beflügeln Wachstumserwartungen
• Bewertungskennzahlen bleiben auf extrem hohem Niveau
• Weiterhin starke Kursschwankungen

Kurssprung nach turbulenter Handelswoche

Die Diginex-Aktie zeigt sich nach ihrem jüngsten Rückschlag etwas fester: Am Montag notiert das NASDAQ-Papier zeitweise bei 26,30 US-Dollar, was einem Plus von 5,48 Prozent gegenüber dem Freitagsschlusskurs von 24,93 US-Dollar entspricht. Im Handelsverlauf zeigt sich die Aktie allerdings äusserts schwankungsanfällig und hat bereits mehrfach ihr Vorzeichen gewechselt. Damit setzt sich die extreme Volatilität der vergangenen Tage fort.

Noch in der Vorwoche hatte der Titel binnen fünf Handelstagen über 50 Prozent an Wert gewonnen, bevor es zum plötzlichen Einbruch kam. Auf Jahressicht liegt die Performance dennoch bei beeindruckenden 2'559 Prozent, was die anhaltende Wachstumsfantasie rund um das Unternehmen unterstreicht.

Strategische Expansion durch Übernahmen und Allianzen

Für Aufsehen sorgte zuletzt vor allem die Übernahme des dänischen ESG-Daten-Spezialisten Matter DK ApS, mit der Diginex seine Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeits-Reporting und KI-gestützter Datenanalyse ausbaut. Finanziert wurde die Transaktion durch die Ausgabe von über 1,2 Millionen neuen Aktien, was bei Anlegern für Verwässerungseffekte und kurzfristige Unsicherheit sorgte.

Parallel dazu verkündete Diginex eine strategische Allianz mit iNEED in Indonesien. Gemeinsam wollen die Partner die ESG-Plattform des Unternehmens mehr als 1'000 ländlichen Banken bereitstellen. Das Abkommen umfasst Vorauszahlungen und eine Beteiligung an künftigen Umsätzen. Beobachter sehen darin ein langfristig bedeutendes Projekt für die internationale Expansion des Unternehmens.

Bewertung auf Rekordniveau

Trotz der starken Kursentwicklung werfen Analysten einen kritischen Blick auf die Bewertungsrelationen. Laut Simply Wall St liegt das Price-to-Book-Verhältnis von Diginex bei über 1'100, während die Software-Branche im Durchschnitt auf rund 3,8 kommt. Auch das Price-to-Sales-Verhältnis bewegt sich mit Werten nahe 2'000 in einem Bereich, der weit über marktüblichen Standards liegt.

Diese Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Marktbewertung deutet auf eine aussergewöhnlich hohe Erwartungshaltung hin. Marktbeobachter warnen, dass bereits kleine Enttäuschungen zu deutlichen Kurskorrekturen führen könnten.

Zwischen Fantasie und Risiko

Kurzfristig dürften die nächsten Handelstage zeigen, ob die Erholung der Diginex-Aktie nachhaltig ist oder lediglich eine technische Gegenbewegung darstellt. Das Unternehmen setzt auf die Integration von Matter DK ApS und die Umsetzung der iNEED-Kooperation, um das Vertrauen der Anleger weiter zu stärken.

Die hohe Bewertung und die jüngste Kursvolatilität lassen jedoch erkennen: Diginex bleibt ein Titel mit grossem Potenzial, aber ebenso hohem Risiko.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Drohnen-Kooperation im Fokus: So entwickeln sich die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

Bildquelle: ramcreations / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diginex Limited Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?