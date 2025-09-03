Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
03.09.2025 12:26:39
Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags fester
Der MDAX befindet sich am Mittwoch im Aufwärtstrend.
Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.56 Prozent höher bei 29’770.98 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 314.164 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.410 Prozent auf 29’726.08 Punkte an der Kurstafel, nach 29’604.64 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 29’567.26 Punkte, das Tageshoch hingegen 29’856.22 Zähler.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1.91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’317.29 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 03.06.2025, bei 30’773.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25’405.46 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 15.76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31’754.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’135.20 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 5.55 Prozent auf 23.97 EUR), KION GROUP (+ 3.06 Prozent auf 55.60 EUR), Aurubis (+ 2.25 Prozent auf 97.60 EUR), HelloFresh (+ 2.05 Prozent auf 7.86 EUR) und Bilfinger SE (+ 2.02 Prozent auf 88.50 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AUTO1 (-3.72 Prozent auf 25.90 EUR), Lufthansa (-2.64 Prozent auf 7.53 EUR), Talanx (-1.95 Prozent auf 110.80 EUR), PUMA SE (-1.59 Prozent auf 20.47 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1.23 Prozent auf 76.10 EUR).
Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3’328’294 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 29.980 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick
In diesem Jahr präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17.97 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Nachrichten zu Aurubis
Analysen zu Aurubis
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29’781.28
|0.60%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit Stabilisierung - Märkte in Fernost schliessen mit Abschlägen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlicher, während auch der deutsche Leitindex wieder zulegen kann. Unterdessen ging es für die asiatischen Indizes am Mittwoch nach unten.
