Aurubis Aktie

03.09.2025 12:26:39

Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags fester

Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags fester

Der MDAX befindet sich am Mittwoch im Aufwärtstrend.

thyssenkrupp
8.47 CHF 0.02%
Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.56 Prozent höher bei 29’770.98 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 314.164 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.410 Prozent auf 29’726.08 Punkte an der Kurstafel, nach 29’604.64 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29’567.26 Punkte, das Tageshoch hingegen 29’856.22 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1.91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’317.29 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 03.06.2025, bei 30’773.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25’405.46 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 15.76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31’754.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’135.20 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 5.55 Prozent auf 23.97 EUR), KION GROUP (+ 3.06 Prozent auf 55.60 EUR), Aurubis (+ 2.25 Prozent auf 97.60 EUR), HelloFresh (+ 2.05 Prozent auf 7.86 EUR) und Bilfinger SE (+ 2.02 Prozent auf 88.50 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AUTO1 (-3.72 Prozent auf 25.90 EUR), Lufthansa (-2.64 Prozent auf 7.53 EUR), Talanx (-1.95 Prozent auf 110.80 EUR), PUMA SE (-1.59 Prozent auf 20.47 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1.23 Prozent auf 76.10 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3’328’294 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 29.980 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17.97 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Aurubis

08.08.25 Aurubis Kaufen DZ BANK
06.08.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
05.08.25 Aurubis Sell UBS AG
05.08.25 Aurubis Buy Baader Bank
10.07.25 Aurubis Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
