Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’536 0.2%  SPI 17’254 0.3%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’428 0.2%  Euro 0.9317 -0.2%  EStoxx50 5’642 -0.2%  Gold 3’937 1.3%  Bitcoin 98’948 0.5%  Dollar 0.7980 0.2%  Öl 65.3 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning steigt mit TELO Trucks in den Markt für E-Pickups ein
Neues Allzeithoch: DroneShield-Aktie setzt Rally mit starkem Kurssprung fort
Auftragseingang der australischen Armee beflügelt Electro Optic Systems-Aktie
Durchbruch bei Polizei-Zusammenarbeit: D-Wave Quantum-Aktie feiert neues Allzeithoch
Suche...
200.- Saxo-Deal

KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

57.36
CHF
1.46
CHF
2.61 %
07.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Orderbuch Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Orderbuch

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2025 11:56:04

KION GROUP Buy

KION GROUP
53.47 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gael de-Bray erhöhte in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Ergebnisschätzungen (EPS) etwas. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften seiner Einschätzung nach die Talsohle bei den Margen markieren. Zudem dürfte der Logistikdienstleister den Ausblick für die Barmittelentwicklung (FCF) im Bereich SCS (Lösungen zur Optimierung von Lieferketten) anheben und zu den Profiteuren der deutschen Infrastruktur-Investitionen zählen. Dazu kämen die wieder anziehenden Investitionen in Logistik und die anhaltenden Kostensenkungsmaßnahmen./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58.35 € 		Abst. Kursziel*:
11.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.97%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse