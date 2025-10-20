Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Ausblick: Philip Morris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Investmenttipp: Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie
Ausblick: UniCredit stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
European Lithium ordnet Optionsstruktur neu - Aktie verliert fast 30 Prozent
Nach Trump-Auswirkungen: Novo Nordisk-Aktie startet stärker in die Woche
Philip Morris Aktie

Vor Quartalsbilanz 20.10.2025 14:25:00

Philip Morris veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

Philip Morris
125.98 CHF 2.95%
Philip Morris wird am 21.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Philip Morris im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,97 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,78 Prozent auf 10,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Philip Morris noch 9,87 Milliarden USD umgesetzt.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,52 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,52 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 40,78 Milliarden USD, gegenüber 37,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Ausblick: Philip Morris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
So viel Gewinn hätte eine Investition in Philip Morris von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Nachrichten zu Philip Morris Inc.

