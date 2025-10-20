Philip Morris Aktie 3754629 / US7181721090
|Vor Quartalsbilanz
|
20.10.2025 14:25:00
Ausblick: Philip Morris stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Philip Morris veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.
Philip Morris wird am 21.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Philip Morris im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,97 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,78 Prozent auf 10,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Philip Morris noch 9,87 Milliarden USD umgesetzt.
15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,52 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,52 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 40,78 Milliarden USD, gegenüber 37,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
