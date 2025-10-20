Börse Frankfurt in Grün: MDAX klettert nachmittags

Um 15:41 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1.90 Prozent auf 30’073.80 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 342.408 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.305 Prozent auf 29’602.71 Punkte an der Kurstafel, nach 29’512.77 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 30’121.56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’602.30 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 30’195.88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 31’098.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 27’336.34 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 16.93 Prozent nach oben. Bei 31’754.30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 23’135.20 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 44.40 Prozent auf 86.64 EUR), HENSOLDT (+ 7.59 Prozent auf 97.75 EUR), United Internet (+ 6.99 Prozent auf 28.78 EUR), RENK (+ 6.63 Prozent auf 66.87 EUR) und IONOS (+ 4.80 Prozent auf 33.85 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil thyssenkrupp (-19.42 Prozent auf 9.71 EUR), AIXTRON SE (-1.35 Prozent auf 12.83 EUR), HelloFresh (-1.32 Prozent auf 7.02 EUR), Fraport (-1.10 Prozent auf 76.65 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-0.88 Prozent auf 22.55 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 11’048’852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39.323 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch