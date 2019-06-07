Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’868 0.0%  SPI 16’559 -0.1%  Dow 43’975 -0.5%  DAX 23’981 -0.4%  Euro 0.9413 -0.2%  EStoxx50 5’317 -0.3%  Gold 3’348 0.1%  Bitcoin 95’878 -0.6%  Dollar 0.8107 -0.2%  Öl 67.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Bayer-Analyse: Hold-Bewertung für Bayer-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Trotz anhaltender Verluste: Überraschendes Ergebnis beflügelt die Rally der Canopy Growth-Aktie weiter
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Tecan-Aktie mit Kurssprung: Jahresziele nach erstem Semester bestätigt
Ausblick: Porsche SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...

KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

57.36
CHF
1.46
CHF
2.61 %
07.06.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2025 11:14:39

KION GROUP Hold

KION GROUP
54.03 CHF -2.02%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion auf "Hold" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Auftragseingang im Segment für Lieferketten-Lösungen (SCS) habe im zweiten Quartal die Erwartungen locker übertroffen, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aufträge aus dem Online-Handel hätten dem Anbieter von Logistiktechnik ein Rekordquartal verschafft./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
57.25 € 		Abst. Kursziel*:
-5.68%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
57.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.26%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KION GROUP AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten