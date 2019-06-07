|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 11:14:39
KION GROUP Hold
KION GROUP
54.03 CHF -2.02%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion auf "Hold" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Auftragseingang im Segment für Lieferketten-Lösungen (SCS) habe im zweiten Quartal die Erwartungen locker übertroffen, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aufträge aus dem Online-Handel hätten dem Anbieter von Logistiktechnik ein Rekordquartal verschafft./rob/bek/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
57.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.68%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.26%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
