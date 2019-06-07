KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
57.36CHF
1.46CHF
2.61 %
07.06.2019
SWX
06.10.2025 11:35:39
KION GROUP Buy
KION GROUP
53.47 CHF 0.19%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kion vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Auftragseingang des Gabelstapler-Herstellers dürfte sich im dritten Jahresviertel solide entwickelt haben, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt sollten die Kennziffern die erwartete Wende bei der Rentabilität ab dem vierten Quartal 2025 stützen./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.35 €
|
Abst. Kursziel*:
11.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.97%
|
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
