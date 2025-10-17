Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’602 -0.8%  SPI 17’314 -0.8%  Dow 46’182 0.5%  DAX 23’893 -1.6%  Euro 0.9241 -0.3%  EStoxx50 5’614 -0.7%  Gold 4’288 -0.9%  Bitcoin 83’904 -2.0%  Dollar 0.7919 -0.1%  Öl 61.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Amazon-Aktie im Blick: Kann der Tech-Gigant im KI-Rennen noch aufholen?
NVIDIA-Aktie in der Gefahrenzone? BoE sieht Übertreibungen im KI-Sektor
Johnson & Johnson-Aktie gesucht: Tausende Briten klagen gegen J&J
Stellantis-Werk Ontario sucht neues Modell - Pony AI expandiert - Aktien uneins
American Express-Aktie gefragt: Prognose für Gesamtjahr erhöht
Suche...

RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

XETRA-Handel im Blick 17.10.2025 15:58:23

Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert am Freitagnachmittag im Minus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert am Freitagnachmittag im Minus

Der MDAX verliert aktuell an Wert.

RENK
58.28 CHF -5.07%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1.36 Prozent tiefer bei 29’628.97 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 346.127 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.797 Prozent auf 29’797.14 Punkte an der Kurstafel, nach 30’036.68 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 29’302.87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29’797.14 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 2.23 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 17.09.2025, einen Stand von 30’217.38 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.07.2025, einen Stand von 31’014.83 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 17.10.2024, bei 27’152.93 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 15.20 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’754.30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23’135.20 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Porsche vz (+ 2.60 Prozent auf 42.69 EUR), LANXESS (+ 1.93 Prozent auf 21.16 EUR), Jungheinrich (+ 1.52 Prozent auf 29.36 EUR), HUGO BOSS (+ 1.42 Prozent auf 41.53 EUR) und Sartorius vz (+ 1.27 Prozent auf 231.40 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-6.49 Prozent auf 92.15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4.78 Prozent auf 83.70 EUR), RENK (-4.38 Prozent auf 63.31 EUR), DWS Group GmbH (-3.94 Prozent auf 52.35 EUR) und Bilfinger SE (-3.89 Prozent auf 95.10 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’440’818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37.283 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Die TUI-Aktie weist mit 5.26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com