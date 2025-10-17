Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert am Freitagnachmittag im Minus

Am Freitag tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1.36 Prozent tiefer bei 29’628.97 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 346.127 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.797 Prozent auf 29’797.14 Punkte an der Kurstafel, nach 30’036.68 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 29’302.87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29’797.14 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 2.23 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 17.09.2025, einen Stand von 30’217.38 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.07.2025, einen Stand von 31’014.83 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 17.10.2024, bei 27’152.93 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 15.20 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’754.30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23’135.20 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Porsche vz (+ 2.60 Prozent auf 42.69 EUR), LANXESS (+ 1.93 Prozent auf 21.16 EUR), Jungheinrich (+ 1.52 Prozent auf 29.36 EUR), HUGO BOSS (+ 1.42 Prozent auf 41.53 EUR) und Sartorius vz (+ 1.27 Prozent auf 231.40 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-6.49 Prozent auf 92.15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4.78 Prozent auf 83.70 EUR), RENK (-4.38 Prozent auf 63.31 EUR), DWS Group GmbH (-3.94 Prozent auf 52.35 EUR) und Bilfinger SE (-3.89 Prozent auf 95.10 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’440’818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37.283 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Die TUI-Aktie weist mit 5.26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch