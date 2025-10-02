Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.10.2025 17:58:36

Gewinne in Paris: CAC 40 liegt zum Handelsende im Plus

Gewinne in Paris: CAC 40 liegt zum Handelsende im Plus

Der CAC 40 zeigte am Donnerstag eine positive Tendenz.

Schlussendlich bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1.13 Prozent höher bei 8’056.63 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.370 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.735 Prozent stärker bei 8’025.50 Punkten in den Handel, nach 7’966.95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 8’088.53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’023.02 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 2.00 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 02.09.2025, bei 7’654.25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’738.42 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 02.10.2024, einen Stand von 7’577.59 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 8.97 Prozent nach oben. Bei 8’257.88 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. 6’763.76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 713’748 Aktien gehandelt. Mit 258.211 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.89 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

