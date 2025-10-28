Gerresheimer-CEO Dietmar Siemssen geht zum Monatsende

DOW JONES--Dietmar Siemssen legt sein Amt als Gerresheimer-CEO im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31. Oktober nieder. Siemssen mache so den Weg für eine personelle Neuaufstellung an der Spitze des Unternehmens frei, hiess es. Wie der MDAX-Konzern weiter mitteilte, übernimmt Uwe Röhrhoff als Interims-CEO. Der Aufsichtsrat berief Röhrhoff mit Wirkung zum 1. November in den Vorstand der Gesellschaft. Röhrhoff war bereits von 1991 bis 2017 in verschiedenen Managementpositionen für Gerresheimer tätig, zuletzt von 2010 bis 2017 als CEO. Die Berufung von Uwe Röhrhoff zum Interim-CEO schliesse die personelle Neuaufstellung des Vorstands zunächst ab, so Gerresheimer.

October 28, 2025