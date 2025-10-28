Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.10.2025 16:16:41

Gerresheimer-CEO Dietmar Siemssen geht zum Monatsende

Gerresheimer
26.39 CHF -2.79%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Dietmar Siemssen legt sein Amt als Gerresheimer-CEO im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31. Oktober nieder. Siemssen mache so den Weg für eine personelle Neuaufstellung an der Spitze des Unternehmens frei, hiess es. Wie der MDAX-Konzern weiter mitteilte, übernimmt Uwe Röhrhoff als Interims-CEO. Der Aufsichtsrat berief Röhrhoff mit Wirkung zum 1. November in den Vorstand der Gesellschaft. Röhrhoff war bereits von 1991 bis 2017 in verschiedenen Managementpositionen für Gerresheimer tätig, zuletzt von 2010 bis 2017 als CEO. Die Berufung von Uwe Röhrhoff zum Interim-CEO schliesse die personelle Neuaufstellung des Vorstands zunächst ab, so Gerresheimer.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 11:17 ET (15:17 GMT)

