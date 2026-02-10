Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 -0.1%  SPI 18’691 0.0%  Dow 50’235 0.2%  DAX 24’988 -0.1%  Euro 0.9135 0.0%  EStoxx50 6’047 -0.2%  Gold 5’028 -0.6%  Bitcoin 53’140 -1.2%  Dollar 0.7678 0.2%  Öl 69.0 -0.3% 
Top News
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Aktien im Fokus: Swiss Life und Generali bündeln Netzwerke für Mitarbeiter-Vorsorgelösungen
Sondereffekte bremsen Wacker Neuson - Aktie gibt nach
Streik bei Lufthansa: Piloten und Flugbegleiter legen Verkehr lahm - Aktie verliert
Microsoft-Aktie dennoch fester: Warnung vor gefährlicher Schatten-KI
Strategische Partnerschaft 10.02.2026 20:42:00

Swiss Life Global Solutions und die Generali Group bauen durch eine strategische Partnerschaft den weltweit grössten Anbieter von Vorsorgelösungen für Mitarbeiter auf.

Generali übernimmt dazu Swiss Life Network (SLN) und integriert es in das bestehende Netzwerk Generali Employee Benefits, wie die Unternehmen am Dienstagabend mitteilten.

Mit dieser Transaktion werde Generali das weltweit führende Netzwerk für Vorsorgeleistungen mit einem Prämienvolumen von über 3 Milliarden Euro aufbauen, heisst es. Ziel sei es, neue Standards bei Service, Innovation und Kundenerlebnis für multinationale Unternehmen und deren Mitarbeitende zu setzen. Finanzielle Details der Transaktion wurden in der Mitteilung nicht genannt.

Künftig sollen die komplementären Stärken beider Netzwerke gebündelt werden, unter anderem in den Bereichen Risiko- und Vorsorgelösungen, internationales Pooling, Rückversicherung sowie bei der geografischen Abdeckung und den technischen Fähigkeiten.

Nach Abschluss der Transaktion sollen die Mitarbeitenden von Swiss Life Network in die Organisation von Generali Employee Benefits integriert werden.

Zürich/Triest (awp)

Swiss Life Asset Managers plant Lancierung eines börsenkotierten Immofonds

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
14:00 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
12:21 Hochtief und E.ON: Profiteure der deutschen Infrastruktur-Offensive
12:12 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
09:08 Marktüberblick: Commerzbank gesucht
08:41 SMI startet verhalten in die neue Woche
06:58 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’079.28 19.59 SA5BBU
Short 14’358.00 13.79 SV5BGU
Short 14’884.96 8.95 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’510.77 10.02.2026 17:30:00
Long 12’956.34 19.59 S7TBWU
Long 12’669.76 13.79 SRWBTU
Long 12’113.35 8.84 SWVBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Edelmetall oder Zockerpapier? Wird es Silber wie der GameStop-Aktie ergehen?
Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
TUI-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Expansion im Billigreisesegment
XRP Kurs Prognose: Analysten sehen massives Potenzial – doch Wale rotieren in neuen Bitcoin-Sektor
Palantir-Aktie unter Druck: Michael Burry warnt offenbar vor möglichem Kurssturz
DroneShield-Aktie stark: Neuer COO ernannt
Alphabet-Aktie im KI-Zeitalter: Mega-Anleihe sorgt für neue Impulse
Dow schlussendlich kaum verändert -- SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesslich über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei mit neuem Rekord
Bayer-Aktie gefragt: US-Behörde erteilt Genehmigung für Herbizid Stryax
Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Datum Titel
20:49 Ex-Krypto-König Bankman-Fried will neuen Prozess
20:49 ROUNDUP: Trump streitet mit Kanada um neue Grenzbrücke
20:44 Devisen: Euro behauptet Vortagsgewinne
20:06 ROUNDUP: Galeria erhält mehr Zeit am Alexanderplatz
20:02 Aktien New York: Dow rückt nach Zinsaussagen vom Rekordhoch etwas ab
20:06 Lufthansa-Aktie nach Streikankündigung von Piloten und Flugbegleitern für Donnerstag unter Druck
20:10 Wacker Neuson-Aktie etwas fester: Margenziel verfehlt und nur moderates Wachstum erwartet
19:34 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar
20:16 Commerzbank-Aktie leicht tiefer: Finanzhaus mit starkem Jahresgewinn trotz hoher Umbaukosten
18:59 ROUNDUP: Deutschland überholt USA bei Spitzenposten in Nato