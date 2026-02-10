Aktien im Fokus: Swiss Life und Generali bündeln Netzwerke für Mitarbeiter-Vorsorgelösungen

Generali übernimmt dazu Swiss Life Network (SLN) und integriert es in das bestehende Netzwerk Generali Employee Benefits, wie die Unternehmen am Dienstagabend mitteilten.

Mit dieser Transaktion werde Generali das weltweit führende Netzwerk für Vorsorgeleistungen mit einem Prämienvolumen von über 3 Milliarden Euro aufbauen, heisst es. Ziel sei es, neue Standards bei Service, Innovation und Kundenerlebnis für multinationale Unternehmen und deren Mitarbeitende zu setzen. Finanzielle Details der Transaktion wurden in der Mitteilung nicht genannt.

Künftig sollen die komplementären Stärken beider Netzwerke gebündelt werden, unter anderem in den Bereichen Risiko- und Vorsorgelösungen, internationales Pooling, Rückversicherung sowie bei der geografischen Abdeckung und den technischen Fähigkeiten.

Nach Abschluss der Transaktion sollen die Mitarbeitenden von Swiss Life Network in die Organisation von Generali Employee Benefits integriert werden.

