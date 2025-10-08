freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
|Millionen-Deal
|
08.10.2025 18:24:41
freenet-Aktie: Übernahme der Deutschland-Sparte von Mobilezone beschlossen
Der Telekomdienstleister freenet hat sich mit der Übernahme des Telekommunikationsanbieters Mobilezone Deutschland für rund 230 Millionen Euro im deutschen Mobilfunkmarkt verstärkt.
Beide Massnahmen stärken die strategische Vertriebskraft von freenet und eröffnen ab dem Geschäftsjahr 2026 deutliche Wachstumspotenziale, wie der Konzern weiter mitteilte. "Die Übernahme von mobilezone Deutschland ist eine strategisch wertvolle Ergänzung unseres bestehenden Vertriebsportfolios", sagte freenet-Chef Robin Harries laut der Mitteilung.
mobilezone Deutschland erzielt über eine Million Vertragsabschlüsse pro Jahr. Mit Marken wie etwa Sparhandy, Deinhandy, Handystar und HIGH erzielte das Unternehmen im Jahr 2024 einen Umsatz von fast 780 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von ca. 30 Millionen Euro.
DJG/sha/flf
DOW JONES
