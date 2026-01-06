Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Experten-Analyse 06.01.2026 16:13:46

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens-Aktie mit Hold

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Siemens-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray.

Siemens
229.75 CHF 1.31%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Er rechne mit einer langsamen Erholung im Automatisierungsbereich und einem verhaltenen Start der Medizintechniktochter Healthineers, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf am 12. Februar erwartete Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26. Das Management des Technologiekonzerns dürfte die Geschäftsjahresprognose aber bestätigen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 15:57 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1.5 Prozent auf 248.25 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 7.35 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 364’984 Siemens-Aktien den Besitzer. Am 12.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

