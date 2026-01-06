Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens-Aktie mit Hold

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Er rechne mit einer langsamen Erholung im Automatisierungsbereich und einem verhaltenen Start der Medizintechniktochter Healthineers, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf am 12. Februar erwartete Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26. Das Management des Technologiekonzerns dürfte die Geschäftsjahresprognose aber bestätigen.

Um 15:57 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1.5 Prozent auf 248.25 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 7.35 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 364’984 Siemens-Aktien den Besitzer. Am 12.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

