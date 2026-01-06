Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
|
06.01.2026 16:13:48
Siemens Healthineers-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold
Die Siemens Healthineers-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Er rechne damit, dass der Start in das neue Geschäftsjahr verhalten gewesen sei, schrieb Falko Friedrichs in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen des Medizintechnikkonzerns zum ersten Geschäftsquartal 2025/26. Dies habe das Unternehmen auch bereits avisiert. Die Prognose für das Gesamtjahr dürfte jedoch bestätigt werden. Da das Jahr aber ein Übergangsjahr werde und wegen der Pläne der Mutter Siemens ihre Beteiligung zu reduzieren, rate er jedoch vom Kauf der Aktie ab.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Healthineers-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 15:57 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1.5 Prozent auf 45.58 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 0.92 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 498’526 Stück. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 05.02.2026 gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
