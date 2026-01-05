Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’181 -0.7%  SPI 18’153 -0.4%  Dow 48’382 0.7%  DAX 24’754 0.9%  Euro 0.9286 -0.1%  EStoxx50 5’905 0.9%  Gold 4’431 2.3%  Bitcoin 73’465 1.3%  Dollar 0.7948 0.3%  Öl 59.9 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Chevron1281709
Top News
Alstom-Aktie steigt: Alstom-Werk soll laut IG Metall wohl bei milliardenschwerem S-Bahn-Auftrag mitmischen
Swisscom-Aktie etwas tiefer: Al Jazeera Arabic verschwindet bei Sunrise und Swisscom
Alcon-Aktie gibt ab: Rückruf von OP-Sets gestartet
BASF-Aktie fällt leicht: BASF plant Milliarden-Projekt in Fernost
Avolta-Aktie niedriger: Aktienrückkaufprogramm 2025 abgeschlossen
Suche...

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

CAC 40-Performance im Blick 05.01.2026 09:28:44

CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen

CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen

Der CAC 40 hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Worldline
1.62 EUR -1.01%
Kaufen Verkaufen

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0.34 Prozent fester bei 8’223.32 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.478 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.634 Prozent auf 8’247.16 Punkte an der Kurstafel, nach 8’195.21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8’247.49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’216.10 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 8’114.74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 8’081.54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’282.22 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 16’625 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 316.810 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.74 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
22.12.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Stellantis Kaufen DZ BANK
03.12.25 Stellantis Buy UBS AG
26.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

09:34 Neuer Rekord zum Jahresauftakt?
07:02 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Verhaltener Start ins neue Börsenjahr
23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’413.42 17.69 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’180.84 05.01.2026 09:32:32
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Morgan Stanley 2026: Chancen und Risiken für Aktien, Gold, Öl und andere Assets
Greift Bitcoin jetzt wieder die 100.000 US-Dollar an?
SMI im Minus -- DAX mit Rekordhoch -- Asiens Börsen überwiegend weit im Plus
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Fortune-500-Unternehmen 2026: Saxo Bank sieht KI in der Chefetage
SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von SAP SE
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Samstagmittag um die Kurse der Rohstoffe

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
CAC 40 8’250.90 0.68%

finanzen.net News

Datum Titel
09:46 OTS: Chubb European Group SE / Chubb gibt Veränderungen in der Führung für ...
09:45 DAX-FLASH: Konjunkturhoffnungen und Rüstung treiben Dax auf Rekordhoch
09:34 ROUNDUP: Opfer und Schäden in Kiew und Umgebung
09:33 Nach Panne: Flugverkehr in Griechenland stabilisiert sich
09:25 AKTIEN IM FOKUS: ASML nach Bernstein-Lob auf Rekordhoch - Aixtron im Plus
09:19 Gold und Silber legen nach US-Angriff auf Venezuela deutlich zu
09:16 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt gen Rekordhoch - Venezuela belastet nicht
09:14 Aktien Asien: Uneinheitlich - China und Japan mit starkem Jahresauftakt
09:09 Alkohol ist in Deutschland billig zu haben
09:06 Wadephul verteidigt Reaktion von Merz auf US-Angriff in Venezuela