|CAC 40-Performance im Blick
|
05.01.2026 09:28:44
CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen
Der CAC 40 hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0.34 Prozent fester bei 8’223.32 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.478 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.634 Prozent auf 8’247.16 Punkte an der Kurstafel, nach 8’195.21 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8’247.49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’216.10 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 8’114.74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 8’081.54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’282.22 Punkten.
Welche Aktien im CAC 40 den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 16’625 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 316.810 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.74 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Neutral
|UBS AG
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’250.90
|0.68%
Börse aktuell - Live TickerSMI im Minus -- DAX fester -- Asiens Börsen überwiegend weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab. Der deutsche Leitindex zeigt sich fester. An den Märkten in Fernost werden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.