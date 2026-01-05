CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0.34 Prozent fester bei 8’223.32 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.478 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.634 Prozent auf 8’247.16 Punkte an der Kurstafel, nach 8’195.21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8’247.49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’216.10 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 8’114.74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 8’081.54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’282.22 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 16’625 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 316.810 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.74 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch