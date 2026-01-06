Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|
06.01.2026 16:13:45
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens Energy-Aktie
Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray hat eine gründliche Analyse des Siemens Energy-Papiers durchgeführt.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Er erwarte weiterhin eine starke Geschäftsentwicklung, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 11. Februar erwarteten Zahlen des Energietechnikkonzerns zum ersten Geschäftsquartal. Zudem sehe er Aufwärtspotenzial für die Prognose für den freien Barmittelzufluss für 2025/26.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Energy-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie notierte um 15:57 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.3 Prozent auf 127.90 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 5.55 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 767’019 Siemens Energy-Aktien. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2026 wird für den 11.02.2026 terminiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
