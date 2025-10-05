Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial

Allianz Experten haben ihre Einschätzung der Allianz-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Allianz mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 375,20 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Allianz auf 357,40 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 431,00 EUR 20,59 18.09.2025 Jefferies & Company Inc. 325,00 EUR -9,07 12.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 360,00 EUR 0,73 08.09.2025 Barclays Capital 329,00 EUR -7,95 04.09.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 431,00 EUR 20,59 04.09.2025

Redaktion finanzen.ch