Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Orderbuch
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Unter der Lupe
|
05.10.2025 17:13:00
Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Allianz-Aktie im vergangenen Monat.
Allianz Experten haben ihre Einschätzung der Allianz-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Allianz mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 375,20 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Allianz auf 357,40 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|431,00 EUR
|20,59
|18.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|325,00 EUR
|-9,07
|12.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|360,00 EUR
|0,73
|08.09.2025
|Barclays Capital
|329,00 EUR
|-7,95
|04.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|431,00 EUR
|20,59
|04.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianz
|
03.10.25
|DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
02.10.25