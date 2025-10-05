Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9339 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’886 0.8%  Bitcoin 97’318 1.3%  Dollar 0.7956 -0.3%  Öl 64.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag
Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial
So sagt man Nein im Job
Globale Schuldenkrise: So schätzt Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto ein
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Suche...

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Orderbuch Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Orderbuch

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Unter der Lupe 05.10.2025 17:13:00

Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial

Experten sehen bei Allianz-Aktie Potenzial

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Allianz-Aktie im vergangenen Monat.

Allianz
338.28 CHF 0.09%
Kaufen Verkaufen

Allianz Experten haben ihre Einschätzung der Allianz-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Allianz mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 375,20 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Allianz auf 357,40 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)431,00 EUR20,5918.09.2025
Jefferies & Company Inc.325,00 EUR-9,0712.09.2025
JP Morgan Chase & Co.360,00 EUR0,7308.09.2025
Barclays Capital329,00 EUR-7,9504.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)431,00 EUR20,5904.09.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Allianz-Aktie dennoch leichter: Allianz weiter mit Aa2-Einstufung und stabilem Ausblick
Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen
Allianz-Aktie im Fokus: Allianz - Wie Europas grösste Versicherung entstand

Bildquelle: Manfred Steinbach / Shutterstock.com