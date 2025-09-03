Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Allianz-Aktie dennoch leichter: Allianz weiter mit Aa2-Einstufung und stabilem Ausblick
IFS-Rating 03.09.2025 16:37:00

Allianz-Aktie dennoch leichter: Allianz weiter mit Aa2-Einstufung und stabilem Ausblick

Die Allianz SE geniesst bei Moody's eine gleichbleibende Bonität.

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das IFS-Rating (Insurance Financial Strength) mit Aa2 bestätigt. Der Ausblick ist stabil. Die Analysten heben insbesondere die starke Positionierung, die breite geografische Aufstellung, die sehr hohe finanzielle Flexibilität und die sehr gute Kapitalausstattung der Allianz hervor.

Im XETRA-Handel zeigt sich die Allianz-Aktie zeitweise 0,71 Prozent im Minus bei 351,70 Euro.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

