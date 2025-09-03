Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
03.09.2025 16:37:00
Allianz-Aktie dennoch leichter: Allianz weiter mit Aa2-Einstufung und stabilem Ausblick
Die Allianz SE geniesst bei Moody's eine gleichbleibende Bonität.
Allianz hervor. Im XETRA-Handel zeigt sich die Allianz-Aktie zeitweise 0,71 Prozent im Minus bei 351,70 Euro.
DJG/mgo/cln
DOW JONES

