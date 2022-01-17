BMW Aktie 324410 / DE0005190003
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Nach der jüngst von der Deutschen Bank veranstalteten Roadshow des Autobauers habe ihn der neue iX3 bei einer Testfahrt beeindruckt, schrieb Tim Rokossa in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Eine Reichweite vom mehr als 800 Kilometer sein eine wirkliche Benchmark. Ein weiterer Höhepunkt sei die Software des Fahrzeugs gewesen. Nach seinem Verständnis liege der Auftragsbestand für das Modell bereits im fünfstelligen Bereich, was eine solide Volumenunterstützung in einem ansonsten etwas anämischen Markt verspreche./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
84.94 €
|
Abst. Kursziel*:
5.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.91%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
