FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Nach der jüngst von der Deutschen Bank veranstalteten Roadshow des Autobauers habe ihn der neue iX3 bei einer Testfahrt beeindruckt, schrieb Tim Rokossa in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Eine Reichweite vom mehr als 800 Kilometer sein eine wirkliche Benchmark. Ein weiterer Höhepunkt sei die Software des Fahrzeugs gewesen. Nach seinem Verständnis liege der Auftragsbestand für das Modell bereits im fünfstelligen Bereich, was eine solide Volumenunterstützung in einem ansonsten etwas anämischen Markt verspreche./gl/ag;