Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’527 -0.6%  SPI 17’215 -0.6%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’271 -1.4%  Euro 0.9230 0.0%  EStoxx50 5’564 -1.4%  Gold 4’034 -0.3%  Bitcoin 72’823 -0.6%  Dollar 0.7965 0.1%  Öl 64.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Roche-Aktie springt an: Forschungserfolg mit Brustkrebsmittel
Vor wichtiger Bilanzvorlage: So bewertet Morgan Stanley die NVIDIA-Aktie
TKMS-Aktie mit Aufstiegschancen: Kommt jetzt der Schritt in den MDAX?
Nach Kursrutsch: Highland Critical Minerals-Aktie wieder auf Erholungskurs
Home Depot-Aktie in Rot: Kaufzurückhaltung belastet
Suche...
Plus500 Depot

BMW Aktie 324410 / DE0005190003

99.58
CHF
5.58
CHF
5.94 %
17.01.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 12:43:40

BMW Buy

BMW
78.35 CHF -4.08%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Nach der jüngst von der Deutschen Bank veranstalteten Roadshow des Autobauers habe ihn der neue iX3 bei einer Testfahrt beeindruckt, schrieb Tim Rokossa in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Eine Reichweite vom mehr als 800 Kilometer sein eine wirkliche Benchmark. Ein weiterer Höhepunkt sei die Software des Fahrzeugs gewesen. Nach seinem Verständnis liege der Auftragsbestand für das Modell bereits im fünfstelligen Bereich, was eine solide Volumenunterstützung in einem ansonsten etwas anämischen Markt verspreche./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
84.94 € 		Abst. Kursziel*:
5.96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
84.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.91%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten