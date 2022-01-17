BMW Aktie 324410 / DE0005190003
99.58CHF
5.58CHF
5.94 %
17.01.2022
SWX
10.11.2025 19:17:49
BMW Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum dritten Quartal von 90 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Romain Gourvil attestierte dem Autobauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie solide Fortschritte bei der Kostenreduzierung./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BMW AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
86.80 €
Abst. Kursziel*:
5.99%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
87.26 €
Abst. Kursziel aktuell:
5.43%
Analyst Name::
Romain Gourvil
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
