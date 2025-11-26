Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’791 0.2%  SPI 17’566 0.1%  Dow 47’112 1.4%  DAX 23’567 0.4%  Euro 0.9330 -0.1%  EStoxx50 5’615 0.7%  Gold 4’162 0.7%  Bitcoin 70’561 0.0%  Dollar 0.8062 -0.1%  Öl 62.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Swiss Re12688156Swisscom874251
Top News
Aroundtown-Aktie nimmt trotzdem ab: Immobilienkonzern kehrt dank Bewertungsgewinnen in die Gewinnzone zurück
Aktien von Swisscom und Sunrise uneins: Schweizer Netztest setzt neue Massstäbe
Kühne+Nagel-Aktie im Aufwind: Tochter Apex übernimmt Mehrheit an Andes Integración Logística
DroneShield-Aktie trotz Untersicherheiten nicht zu stoppen
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Wie steht es um die Friedenspläne für die Ukraine?
Suche...
eToro entdecken

BP Aktie 844183 / GB0007980591

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 26.11.2025 09:28:59

Börse Europa in Grün: STOXX 50 startet in der Gewinnzone

Börse Europa in Grün: STOXX 50 startet in der Gewinnzone

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den STOXX 50 auch heute aufwärts.

BP
4.75 CHF -1.41%
Kaufen Verkaufen

Um 09:12 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.43 Prozent auf 4’763.03 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.163 Prozent stärker bei 4’750.26 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4’742.54 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4’750.26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’766.23 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0.980 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 4’783.74 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’562.45 Punkte taxiert. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 4’291.52 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9.78 Prozent nach oben. 4’897.91 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’921.71 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2.42 Prozent auf 1’503.50 EUR), Airbus SE (+ 0.99 Prozent auf 203.85 EUR), UniCredit (+ 0.86 Prozent auf 63.69 EUR), Rio Tinto (+ 0.85 Prozent auf 54.46 GBP) und BP (+ 0.63 Prozent auf 4.52 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Diageo (-1.55 Prozent auf 17.07 GBP), Nestlé (-0.96 Prozent auf 79.16 CHF), Unilever (-0.48 Prozent auf 45.30 GBP), Deutsche Telekom (-0.33 Prozent auf 27.53 EUR) und RELX (-0.26 Prozent auf 30.51 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 weist die Rolls-Royce-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 986’299 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 332.872 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die BNP Paribas-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com