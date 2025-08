EQS-News: Zalando mit starkem Wachstum und Gewinnanstieg im zweiten Quartal – neuer KI-gesteuerter Discovery-Feed inspiriert wachsende Kundschaft

EQS-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis

Zalando mit starkem Wachstum und Gewinnanstieg im zweiten Quartal – neuer KI-gesteuerter Discovery-Feed inspiriert wachsende Kundschaft

Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im zweiten Quartal um 5,0 % auf 4,1 Milliarden Euro, der Umsatz wuchs um 7,3 % auf 2,8 Milliarden Euro und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) erreichte 186 Millionen Euro nach 172 Millionen Euro im Vorjahr – dies entspricht einer stabilen Marge von 6,5 %

Das Wachstumsfeld Business-to-Consumer (B2C) verzeichnete einen Anstieg der aktiven Kund*innen um 6,1 % auf einen neuen Höchststand von 52,9 Millionen. Zalando investiert zudem weiter in das Kund*innenerlebnis: Der neue KI-gesteuerte Discovery-Feed sorgt für noch persönlichere Inspiration und stärkt die organische Kund*innenbindung

Das Business-to-Business (B2B) Geschäft wächst weiterhin stark, angetrieben durch ein zweistelliges Wachstum bei ZEOS Fulfilment; die neue ZEOS-Shopify-Applikation verbindet Shopify-Händler nun direkt mit der ZEOS-Plattform

Nach erfolgreichem Abschluss der ABOUT YOU Transaktion am 11. Juli hat Zalando die erste Prognose für die kombinierte Gruppe veröffentlicht. Zalando erwartet für 2025 ein GMV von 17,2 bis 17,6 Milliarden Euro, einen Umsatz von 12,1 bis 12,4 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBIT von 550 bis 600 Millionen Euro, Investitionen (CapEx) von 200 bis 280 Millionen Euro sowie ein negatives Nettoumlaufvermögen

Berlin, 05. August 2025 // Zalando SE („Zalando“) ist im zweiten Quartal 2025 stark gewachsen und hat seinen Gewinn gesteigert. Das Unternehmen setzt seine Strategie weiter konsequent um, das führende E-Commerce-Ökosystem für den europäischen Mode- und Lifestyle-Markt rund um die beiden Wachstumsfelder Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B) aufzubauen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der ABOUT YOU Transaktion investiert das Unternehmen zudem weiter in strategische Wachstumsbereiche. Damit unterstreicht Zalando seine Ambition, einen noch grösseren Teil des 450 Milliarden Euro grossen europäischen Modemarktes zu bedienen und durch profitables Wachstum langfristigen Mehrwert zu schaffen. „Wir nutzen die enormen Marktchancen durch den Ausbau unseres Angebots und durch langfristige Partnerschaften, sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich“, sagte David Schröder, Co-CEO von Zalando. „Im B2C-Bereich definieren wir das Mode- und Lifestyle-Shopping neu, indem wir das Kund*innenerlebnis mit unserem neuen KI-gesteuerten Discovery-Feed noch inspirierender und persönlicher gestalten. Das stärkt die Kund*innenbindung und unterstützt unser Werbegeschäft. Im B2B-Segment sind die Einführung unserer ZEOS-Shopify-Applikation sowie die Zusammenarbeit mit der ABOUT YOU Softwaresparte SCAYLE wichtige Meilensteine. Beide helfen uns beim Aufbau eines Software-Ökosystems, das die zentralen digitalen Vertriebskanäle von Marken und Einzelhändlern – ihre eigenen Onlineshops und Apps – effektiv unterstützt.“ Im zweiten Quartal stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) um 5,0 % auf 4,1 Milliarden Euro, der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,3 % auf 2,8 Milliarden Euro zu. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) erreichte 186 Millionen Euro nach 172 Millionen Euro im Vorjahr. Dies entspricht einer stabilen Marge von 6,5 %.



KI-gesteuerte Inspiration und Personalisierung im B2C-Bereich Im B2C-Bereich stieg die Anzahl der aktiven Kund*innen um 6,1 % auf einen neuen Höchststand von insgesamt 52,9 Millionen. Um die wachsende Kundschaft dazu zu motivieren, noch mehr Zeit auf der Plattform zu verbringen – und gleichzeitig Markenpartner dabei zu unterstützen, ihre Marken zu stärken und Werbemöglichkeiten zu nutzen – macht Zalando das Erlebnis für Kund*innen noch inspirierender und persönlicher. Ab dieser Woche löst ein neuer, KI-gesteuerter Discovery-Feed den bisherigen Startbildschirm in der Zalando App ab. In diesem Feed finden Kund*innen das Beste von Zalando an einem Ort: Von kuratierten Lifestyle-Boards und personalisierten Produktempfehlungen bis hin zu Livestream-Shopping, inspirierenden Kampagnen und hochwertigen redaktionellen Inhalten von Marken, Influencern und Zalando selbst. Alles in einem leicht zu scrollenden persönlichen Feed. Ab dem Moment, in dem Nutzer*innen die Zalando-App öffnen, wird Shopping zu einem noch intensiveren und unterhaltsameren Erlebnis. Frische, relevante Inhalte werden regelmässig aktualisiert und sorgen dafür, dass Kund*innen dabei bleiben und immer wieder zurückkehren. Gleichzeitig bietet der Feed für Partner ganz neue Möglichkeiten, ihre Zielgruppen gezielt und wirkungsvoll zu erreichen. Der Discovery-Feed vereint die Einfachheit des Online-Shoppings, die Unterhaltung von sozialen Medien, die kreativen Impulsen von Ideenplattformen und die Inspiration durch hochwertige redaktionelle Inhalte. Zalandos Ziel ist es, der führende Dreh- und Angelpunkt für Fashion und Lifestyle in Europa zu sein, mit den relevantesten, aktuellsten und persönlichsten Zugängen zu Inhalten, Marken und Produkten. Der Feed wird zunächst in sechs Märkten live gehen und anschliessend schrittweise ausgerollt, und erweitert so die Customer Journey weit über den reinen Bestellvorgang hinaus Das B2C-Wachstum im zweiten Quartal wurde zusätzlich durch wichtige Fortschritte in den beiden anderen B2C-Fokusbereichen unterstützt: Qualität als Differenzierungsmerkmal und dem Ausbau des Lifestlye- und Modeangebots. Das weiterentwickelte Bonusprogramm Zalando Plus erreichte zum Ende des zweiten Quartals mehr als 10 Millionen Kund*innen. Das Bonusprogramm wurde in vier weiteren Märkte eingeführt und ist somit nun in insgesamt 17 Ländern verfügbar. Langfristig will Zalando die Mehrheit der Kund*innen mit seinem Plus-Programm erreichen und sowohl die durchschnittliche Anzahl der Bestellungen als auch den Umsatz mit Plus-Kund*innen deutlich steigern. Zalando erzielte zudem ein überproportionales Wachstum in den Bereichen Lounge by Zalando, Designer und Beauty. Damit macht das Unternehmen Fortschritte beim Ausbau weiterer Angebote, um noch mehr Lifestyle-Bedürfnisse seiner Kund*innen abzudecken und seinen Anteil an ihren Konsumausgaben zu steigern. Auch bei den Zalando Marketing Services, einem umfassenden Angebot an Marketing-Tools und -Dienstleistungen zur Stärkung der Markenpräsenz auf der Zalando Plattform, verzeichnete das Unternehmen ein starkes Wachstum von 45 % in der ersten Jahreshälfte. Insgesamt stiegen die B2C-Umsätze im zweiten Quartal um 6,8 % auf 2,6 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 174 Millionen Euro. Dies entspricht einer Verbesserung von etwa 9 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. B2B-Wachstum durch ZEOS Fulfilment Im B2B-Bereich öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur, um mit dem ZEOS Betriebssystem das E-Commerce-Geschäft von Marken und Einzelhändlern zu stärken – unabhängig davon, ob deren Transaktionen auf Zalando oder ausserhalb stattfinden. Hier wuchs der Umsatz schneller als der Gesamtumsatz des Konzerns. Im zweiten Quartal stieg der B2B-Umsatz um 12,2 % auf 262 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT lag bei 11 Millionen Euro, die Marge stieg um 1,3 Prozentpunkte auf 4,3 %. Das Wachstum im B2B-Geschäft wurde weiterhin hauptsächlich durch ZEOS Fulfilment vorangetrieben, zu dem sowohl Zalando Fulfilment Solutions (ZFS) als auch das Multi-Channel-Fulfilment gehören. Der britische Modehändler NEXT nutzt nun die Logistikinfrastruktur von Zalando für seinen grössten europäischen Markt, Deutschland, nachdem er bereits den Grossteil seines Zalando-Geschäfts über ZFS abwickelt. In der zweiten Jahreshälfte wird NEXT die Kooperation auf den eigenen Onlineshop sowie weitere europäische Marktplätze ausweiten. Gleichzeitig wird Zalando sein Multi-Channel-Fulfilment ausbauen und so noch mehr Händler und Vertriebskanäle mit ZEOS zu unterstützen. Ein weiterer wichtiger Schritt im B2B-Bereich war die Einführung der ZEOS Shopify Applikation. Sie ermöglicht es den zahlreichen Shopify-Händlern in Europa, das Multi-Channel-Fulfilment von ZEOS zu nutzen. Das bringt ihnen Vorteile wie eine schnellere Integration, weniger operativen Aufwand und Kostenersparnisse. Dies und die Zusammenarbeit mit SCAYLE von ABOUT YOU unterstreicht Zalandos Ziel sein Software-Ökosystem auszubauen und Händler bei ihrem wichtigsten Vertriebskanal – dem eigenen Onlineshop – noch besser zu unterstützen. Ausblick für 2025



Erstmals hat Zalando eine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die den nun erweiterten Konzern inklusive ABOUT YOU abbildet. Trotz des sich schnell ändernden makroökonomischen und geopolitischen Umfeldes unterstreicht das Unternehmen damit seinen Fokus auf profitables Wachstum. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen ein Bruttowarenvolumen (GMV) zwischen 17,2 Milliarden und 17,6 Milliarden Euro sowie einen Umsatz zwischen 12,1 Milliarden und 12,4 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT wird in einer Spanne von 550 bis 600 Millionen Euro prognostiziert. Diese Steigerung resultiert aus Zalandos starker Performance im ersten Halbjahr. Sie spiegelt zudem die Erwartung des Unternehmens wider, im zweiten Halbjahr von weiteren Effizienzgewinnen bei seinen Kosten sowie von ersten Synergien zu profitieren. Die Investitionen (CapEx) sollen sich zwischen 200 und 280 Millionen Euro bewegen. Das Nettoumlaufvermögen wird voraussichtlich negativ bleiben. Auf Pro-forma-Basis ab dem 11. Juli - und auf einer Berechnung als wäre ABOUT YOU bereits im Vorjahreszeitraum Teil der Gruppe gewesen - erwartet Zalando für die kombinierte Gruppe inklusive ABOUT YOU ein GMV- und Umsatzwachstum zwischen 4 % und 7 %. Dies spiegelt die starke Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 sowie die weiterhin erwartete Wachstumsrate im mittleren einstelligen Prozentbereich für die zweite Jahreshälfte wider. Zalando und ABOUT YOU haben im Juli den erfolgreichen Abschluss ihres strategischen Zusammenschlusses bekanntgegeben und starten nun ihre Zusammenarbeit mit dem Ziel, ihre komplementären Stärken zu bündeln und gleichzeitig ihre jeweils eigenständige Identität zu wahren. Zalando erwartet beim Gruppen-EBIT längerfristig signifikante Synergien in Höhe von rund 100 Millionen Euro pro Jahr ab 2029. Im Rahmen einer disziplinierten Finanzstrategie und gemäss der am 6. August fälligen Rückzahlung hat Zalando eine der beiden verbleibenden Wandelanleihen mit einem Restnennwert von 400 Millionen Euro aus verfügbaren Barmitteln zurückgezahlt. Dies verdeutlicht die aktuell starke Liquiditätslage des Unternehmens. Nach Berücksichtigung der Übernahme von ABOUT YOU im Juli sowie der Rückzahlung der Wandelanleihe beläuft sich die Liquiditätsposition von Zalando auf rund 1,2 Milliarden Euro. Der Finanzbericht für das zweite Quartal 2025 sowie die Ergebnispräsentation für Analyst*innen und Investor*innen sind auf der Zalando Investor Relations Website verfügbar. Zalando wird die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 am 6. November 2025 veröffentlichen. (Ende) Zalando Konzern Wesentliche Kennzahlen* in Mio. EUR Q2/25 Q2/24 GMV Konzern 4.058,1 3.864,3 % Wachstum 5,0 % 3,4 % Umsatz Konzern 2.835,1 2.643,2 % Wachstum 7,3 % 3,4 % B2C Umsatz 2.576,1 2.413,1 B2B Umsatz 262,4 233,8 Überleitung Umsatz -3,4 -3,7 Bereinigtes EBIT Konzern 185,5 171,6 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 6,5 % 6,5 % B2C Bereinigtes EBIT 173,7 165,2 B2B Bereinigtes EBIT 11,4 7,1 Überleitung Bereinigtes EBIT 0,4 -0,8 Nettoumlaufvermögen -107,9 -488,2 Investitionsaufwand (Capex) -59,8 -40,6 Nettogewinn /-verlust 96,6 95,7 Wichtige Leistungsindikatoren Q2/25 Q2/24 Aktive Kund*innen (in Mio.) (letzte 12 Monate) 52,9 49,8 Anzahl Bestellungen (in Mio.) 65,0 63,4 Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktiver Kundin bzw. aktivem Kunden (letzte 12 Monate) 4,8 4,9 Durchschn. Warenkorbgrösse (EUR) (letzte 12 Monate) 61,6 60,9 *Definitionen finden sich im Geschäftsbericht 2024 Über Zalando

Zalando ist Europas führende E-Commerce-Plattform für Mode und Lifestyle, gegründet 2008 in Berlin. Wir bauen ein Ökosystem entlang zweier Wachstumsfelder: Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B). Im B2C-Bereich bieten wir mehr als 52 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und hochwertiges Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte, mit zahlreichen Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für Markenpartner und Einzelhändler. Damit unterstützen wir deren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa – sowohl auf als auch ausserhalb der Zalando-Plattform. Der erfolgreiche Zusammenschluss mit ABOUT YOU in Hamburg am 11. Juli 2025 ermöglicht es dem Unternehmen, die Bedürfnisse unserer Kund*innen und Partner in ganz Europa noch besser zu bedienen. Das Geschäft von ABOUT YOU trägt zur Skalierbarkeit bei, bringt komplementäre Fähigkeiten ein und passt nahtlos zur im März 2024 vorgestellten Ökosystem-Strategie von Zalando. https://corporate.zalando.com/de Kontakt



