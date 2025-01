NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Robin Zhu kommentierte am Dienstag den "Kampf um die globale E-Commerce-Vorherrschaft". Bislang sei die Ausbreitung chinesischer Verkaufsplattformen vor allem zulasten lokaler Händler und einiger spezialisierter Online-Akteure wie beispielsweise Modeverkäufer gegangen, so der Experte. Medienberichte, wonach Amazon seine Händler drängen will, nicht bei Temu zu verkaufen, zeigten aber, wo die größte Bedrohung gesehen werde./ag/ajx;