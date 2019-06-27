|Kurse + Charts + Realtime
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aussichten für die Margen der europäischen Bekleidungs-Einzelhändler im kommenden Jahr seien dank zu erwartender positiver Währungseffekte gut, die für den Umsatz aber weniger, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Sorgen wegen steigender Steuern und Lebenshaltungskosten sowie der Beschäftigungsaussichten dürften die Verbraucherstimmung belasten. Chamberlains bevorzugte Titel sind Next und JD Sports Fashion. Bei Inditex und H&M liegt er mit seinen Schätzungen nach eigener Aussage ein wenig unter den Konsensprognosen./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
23.96 €
|
Abst. Kursziel*:
66.94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.63%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|42.30
|-0.26%
