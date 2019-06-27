Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zalando Aktie

01.09.2025 07:30:19

Zalando Outperform

Zalando
22.66 CHF 0.42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aussichten für die Margen der europäischen Bekleidungs-Einzelhändler im kommenden Jahr seien dank zu erwartender positiver Währungseffekte gut, die für den Umsatz aber weniger, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Sorgen wegen steigender Steuern und Lebenshaltungskosten sowie der Beschäftigungsaussichten dürften die Verbraucherstimmung belasten. Chamberlains bevorzugte Titel sind Next und JD Sports Fashion. Bei Inditex und H&M liegt er mit seinen Schätzungen nach eigener Aussage ein wenig unter den Konsensprognosen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 20:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Outperform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
23.96 € 		Abst. Kursziel*:
66.94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65.63%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:30 Zalando Outperform RBC Capital Markets
26.08.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
18.08.25 Zalando Buy Baader Bank
13.08.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 Zalando Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
