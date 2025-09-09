Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hohes Kursniveau 09.09.2025 11:52:00

Nach Kursexplosion: Deshalb bleibt eine Analystin bei ihrem Kaufrating für die Palantir-Aktie

Der US-Konzern Palantir gehört 2025 zu den Top-Performern am Aktienmarkt. Wird die Luft nun zu dünn? Eine Analystin widerspricht.

• Palantir zählt 2025 zu den grössten Börsen-Highflyern
• BoA-Analystin Mariana Perez Mora hält trotz hoher Bewertung an ihrem "Buy"-Rating fest
• Palantirs Ontologie-Architektur und ROI-orientierte Lösungen sichern Wettbewerbsvorteile

106 Prozent Kursplus seit Jahresstart, fast 350 Prozent Kursgewinne innerhalb der letzten zwölf Monate: Die Palantir-Aktie gehört unbestritten zu den grössten Börsenstars an der NASDAQ im Jahr 2025. Auch wenn Anleger zuletzt zunehmend skeptischer wurden und einen Teil ihrer Gewinne mitnahmen, hält eine Analystin an ihrer hohen Bewertung für die Palantir-Aktie weiter fest.

BoA bleibt bei Kaufempfehlung

Mariana Perez Mora, Analystin bei der US-Grossbank Bank of America, sieht bei Palantir weiteres Wachstumspotenzial - sowohl auf Unternehmensebene als auch für die Aktie.

TipRanks zufolge bleibt Perez Mora für Palantir optimistisch da das Unternehmen ihrer Einschätzung nach seine führende Position bei der Umwandlung von Daten in betriebliche Verbesserungen festige. Nach ihrem Besuch der AIPCon 8 in San Francisco kam die Analystin zu dem Schluss, dass Palantirs Wettbewerbsvorteil in der Fähigkeit liege, greifbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Sie hob vor diesem Hintergrund den differenzierten Ansatz des Unternehmens in Bezug auf Datenintegration und künstliche Intelligenz hervor und betonte darüber hinaus, dass viele Unternehmen drei Jahre nach dem Aufkommen grosser Sprachmodelle (LLMs) Schwierigkeiten hätten, sinnvollen Mehrwert aus KI zu ziehen. Palantir-Kunden würden jedoch immer wieder zeigen, wie die Ontologie-Architektur des Unternehmens und die Partnerschaften mit vorwärtsgerichteten Ingenieuren ungenutzte Daten freisetzen und so die Betriebsabläufe verbessern könne.

Dieser Wettbewerbsvorteil dürfte das profitable Wachstum von Palantir vorantreiben, weshalb die Analystin ihre Kaufempfehlung für die Palantir-Aktie bestätigte und auch an ihrem Kursziel von 180 US-Dollar festhält. Damit hätte der Anteilsschein ihrer Einschätzung nach noch rund 15 Prozent Luft nach oben.

Ontologie-Architektur gelobt

Darüber hinaus wurden Palantirs Ontologie-Architektur und die Zusammenarbeit mit Forward-Deployed Engineers (FDEs) von Kunden für die Wertschöpfung aus Daten und die Verbesserung realer Abläufe gelobt. Der Ansatz des Unternehmens, massgeschneiderte Anwendungen für Kunden zu entwickeln, verstärke seine Stärken und führe zu einer höheren Durchdringung bei bestehenden Kunden. Trotz Premiumpreisen macht Palantirs Fokus auf ROI-orientierte Lösungen das Unternehmen weniger anfällig für makroökonomische Herausforderungen und positioniert es so, dass es das Branchenwachstum in einem budgetbeschränkten Umfeld übertreffen kann, zeigt sich die Expertin zuversichtlich.

Palantir mit durchwachsenen Analystenbewertungen

Ganz so optimistisch wie Perez Mora zeigen sich andere Analysten für die Palantir-Aktie unterdessen nicht. Auf TipRanks fällt das Urteil der Experten durchwachsen aus: Vier Kaufempfehlungen stehen 13 Hold-Bewertungen und zwei "Sell"-Einstufungen gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 154,47 US-Dollar sogar leicht unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am Dienstag legt die Palantir-Aktie an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 0,77 Prozent auf 157,30 US-Dollar zu, nachdem sie zum Wochenstart noch mit einem deutlichen Kursplus von 1,95 Prozent auf 156,10 US-Dollar auf die Analysteneinschätzung der Bank of America reagiert hatte.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com,Piotr Swat / Shutterstock.com

