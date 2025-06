NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Mit der jüngsten Entwicklung dürfte der Modehändler in der Spur zu seinen Jahreszielen liegen, schrieb Georgina Johanan in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/zb;