ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
09.09.2025 12:12:41
ASML-Aktie etwas höher: ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral
Der Chipausrüster ASML investiert im Rahmen einer Finanzierungsrunde in das französische KI-Startup Mistral AI.
ASML Holding einen Anteil von 11 Prozent an Mistral und einen Sitz im strategischen Ausschuss des Unternehmens.
Beide Seiten gingen ausserdem eine strategische Partnerschaft ein, in deren Rahmen ASML KI-Modelle in seinem gesamten Produktportfolio sowie in Forschung, Entwicklung und Betrieb einsetzen wird, heisst es in der Mitteilung weiter.Im EURONEXT-Handel gewinnt die ASML-Aktie zwischenzeitlich 0,46 Prozent auf 679,70 Euro.
DJG/DJN/rio/mgo
DOW JONES
