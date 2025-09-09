Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Finanzierungsrunde 09.09.2025 12:12:41

ASML-Aktie etwas höher: ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral

Der Chipausrüster ASML investiert im Rahmen einer Finanzierungsrunde in das französische KI-Startup Mistral AI.

ASML NV
632.15 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen
Der Chipausrüster ASML investiert im Rahmen einer Finanzierungsrunde 1,3 Milliarden Euro in das französische KI-Startup Mistral AI.Der niederländische Konzern bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte vom Vortag. Im Gegenzug bekommt die ASML Holding einen Anteil von 11 Prozent an Mistral und einen Sitz im strategischen Ausschuss des Unternehmens.

Beide Seiten gingen ausserdem eine strategische Partnerschaft ein, in deren Rahmen ASML KI-Modelle in seinem gesamten Produktportfolio sowie in Forschung, Entwicklung und Betrieb einsetzen wird, heisst es in der Mitteilung weiter.

Im EURONEXT-Handel gewinnt die ASML-Aktie zwischenzeitlich 0,46 Prozent auf 679,70 Euro.

DJG/DJN/rio/mgo

DOW JONES

Bildquelle: ASML

