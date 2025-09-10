Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
|Humanoide Roboter
|
10.09.2025 03:09:27
Tesla-Aktie im Fokus: Elon Musk setzt auf Optimus-Roboter statt Elektroautos als Wachstumstreiber
Elon Musk setzt bei Tesla nicht mehr nur auf E-Autos. Laut ihm wird der Grossteil des Unternehmenswertes künftig von dem humanoiden Roboter Optimus bestimmt.
• Absatzschwäche im Autogeschäft belastet Tesla
• Robotaxis und humanoide Roboter sollen das Geschäft dominieren
Tesla-CEO Elon Musk richtet den Blick nach vorn und verlagert den Schwerpunkt von Elektroautos auf Robotik und künstliche Intelligenz. Laut Musk soll der überwiegende Teil des Unternehmenswertes in den kommenden Jahren nicht mehr aus dem Fahrzeuggeschäft, sondern aus Teslas humanoidem Roboter "Optimus" stammen.
"~80 % von Teslas Wert wird Optimus sein", schrieb Musk am 1. September 2025 auf der Plattform X. Bereits Mitte 2024 hatte der Multimilliardär gemäss CNBC erklärt, Optimus könne Tesla zu einem 25-Billionen-Dollar-Konzern machen. Dies würde mehr als die Hälfte des damaligen Börsenwerts des gesamten S&P 500 ausmachen. Allerdings ist Musk in der Vergangenheit immer wieder durch kühne Versprechen aufgefallen, die oft nicht umgesetzt wurden.
Those are the biggest factors.- Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2025
~80% of Tesla’s value will be Optimus.
Tesla zunehmend unter Druck: Absatzschwäche im Autogeschäft
Die Kehrtwende kommt wohl nicht ohne Grund: Teslas Elektrofahrzeuggeschäft steckt seit mehreren Quartalen in einer Absatzflaute. Im zweiten Quartal 2025 sanken die Auslieferungen weltweit um rund 13,5 Prozent im Jahresvergleich, und auch die Zulassungszahlen in vielen europäischen Ländern sind deutlich gefallen.
Als Gründe nennen Experten meist die starke Konkurrenz günstigerer chinesischer Hersteller wie BYD oder NIO, eine in die Jahre gekommene Modellpalette sowie die polarisierende politische Rhetorik Musks und seine - zumindest in der Vergangenheit - enge Verbindung zur Trump-Regierung.
Teslas motivierte Zukunftsvision: Robotaxis und humanoide Roboter
Musk wirbt stattdessen für ein Zukunftsbild, in dem autonome Robotaxis und humanoide Roboter den grössten Teil des Geschäfts tragen. "Es ist wichtig festzuhalten, dass Tesla bei weitem das Beste der Welt in Real-World-AI ist", sagte Musk in der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal 2025. Doch im Robotaxi-Markt hinkt Tesla hinterher: Erst kürzlich starteten Tests in Austin und San Francisco, während Alphabets Waymo bereits in zahlreichen Städten unterwegs ist und im Mai die Marke von 10 Millionen bezahlten Fahrten überschritt. In China betreibt Baidu mit Apollo Go ebenfalls einen kommerziellen Robotaxi-Dienst.
Auch im Robotik-Bereich wächst der Wettbewerb. Laut CNBC treten neben Tesla Unternehmen wie Boston Dynamics, Agility Robotics, Apptronik, 1X, Figure und das chinesische Unitree an, das bei den World Humanoid Robot Games mehrere Medaillen gewann.
Anleger gespannt: Kann Optimus Musks Versprechen erfüllen?
Trotz der Konkurrenz setzt Musk grosse Hoffnungen auf Optimus. Im März kündigte er an, 2025 die ersten 5'000 Roboter zu produzieren. In der Aktionärspräsentation zum ersten Quartal 2025 hiess es, man sei im Plan für "Bauten von Optimus auf unserer Pilot-Produktionslinie in Fremont im Jahr 2025, mit breiterem Einsatz von Bots, die nützliche Arbeit in unseren Fabriken leisten." Kürzlich musste Tesla jedoch einen Rückschlag hinnehmen: Milan Kovac, Vizepräsident für Optimus Robotics, verliess das Unternehmen im Juni nach neun Jahren, wie er selbst auf X bekanntgab.
Ob Teslas Zukunft tatsächlich in Robotern und KI liegt, bleibt offen. Musk verschiebt jedoch die Erzählung weg vom Elektroauto hin zu einem neuen Milliardenmarkt. Anleger an der Wall Street schauen genau hin, ob Optimus die hohen Erwartungen tatsächlich erfüllen kann.
Bettina Schneider / Redaktion finanzen.ch
