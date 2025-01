NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando nach Jahres-Eckdaten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Analyst William Woods attestierte dem Online-Händler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine starke Umsatzentwicklung im vierten Quartal, die einhergehe mit übertroffenen Erwartungen an den operativen Gewinn (Aebit)./tih/ajx;