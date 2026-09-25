flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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25.09.2026 09:08:04
EQS-Adhoc: flatexDEGIRO erweitert Vorstand
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EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
flatexDEGIRO erweitert Vorstand
Der Aufsichtsrat der flatexDEGIRO SE hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Benon Janos mit sofortiger Wirkung zum CEO berufen. Gemeinsam mit Oliver Behrens (CEO und Vorstandsvorsitzender) wird er die operative Führung von flatexDEGIRO bilden. Benon Janos übernimmt dabei die operative Verantwortung für den weiteren Ausbau des Online-Brokerage-Geschäfts. Oliver Behrens wird das B2B-Geschäft sowie die Treasury-Aktivitäten von flatexDEGIRO leiten.
Zum neuen Chief Financial Officer (CFO) wurde Dr. Thomas Lindner ernannt. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2012 hat er verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich von flatexDEGIRO übernommen. Die Bestellung von Thomas Lindner in den Vorstand der flatexDEGIRO SE steht unter dem üblichen Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Beurteilung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).
Kontakt:
Achim Schreck
Head of IR & Corporate Communications
flatexDEGIRO SE
Omniturm, Grosse Gallusstrasse 16-18
D-60321 Frankfurt/Main
+49 (0) 69 450001 1700
achim.schreck@flatexdegiro.com
Ende der Insiderinformation
25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO SE
|Omniturm, Grosse Gallusstrasse 16-18
|60312 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 450001 0
|E-Mail:
|ir@flatexdegiro.com
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|ISIN:
|DE000FTG1111
|WKN:
|FTG111
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900IRBZTADXJB6757
|EQS News ID:
|2405270
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2405270 25.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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